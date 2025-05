Серіал не буде переказувати гру.

Хідео Кодзіма підтвердив, що за Death Stranding створюється аніме. При цьому серіал не копіюватиме сюжет гри, а запропонує щось нове.

В інтерв'ю Vogue Japan Кодзіма поділився планами щодо розширення франшизи у вигляді іншого медіа. Поки студія працює над сиквелом Death Stranding 2, він особисто курує одразу два напрямки: повнометражний фільм у співпраці з A24 і окрему аніме адаптацію: "Я хочу створити версію Death Stranding, яка можлива тільки в кіно".

За його словами, мета - не просто переказ, як це зробили з The Last of Us, а висловлювання в дусі авторського кіно, яке могло б отримати якусь нагороду в Каннах або Венеції.

Він підкреслює, що різні медіа дають нові інструменти для розкриття світу, а Death Stranding як всесвіт уже готовий до розширення.

Утім, ні що за студія робить аніме, ні в якому жанрі воно буде, Кодзіма не поділився.

Але, повертаючись до кіношної адаптації, ми знаємо, що фільмом за Death Stranding займатиметься режисер "Тихого місця" Майкл Сарноскі, а головний актор оригінальної гри, Норман Рідус, не проти взяти участь у фільмі, хоч його туди поки що не кликали.

