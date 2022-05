Ці пісні - лідери з пошуку.

Shazam щотижня оновлює рейтинг пісень, які найчастіше шукають користувачі. Цього разу на першому місці за кількістю пошуку виявилася пісня As It Was англійського співака Harry Styles.

На другій позиції розмістився трек Buga музиканта Kizz Daniel. Закриває трійку лідерів корейський співак JIN з композицією Yours.

Також у першій п'ятірці опинилися Camila Cabello і Ed Sheeran (Bam Bam) і популярна співачка Indila (Love Story).

Harry Styles - As It Was

Kizz Daniel - Buga

JIN - Yours

Camila Cabello і Ed Sheeran - Bam Bam

Indila - Love Story

V - Christmas Tree

The Beatnuts - Se Acabo Remix

Lizzo - About Damn Time

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Jack Harlow - First Class

