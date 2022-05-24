Shazam щотижня оновлює рейтинг пісень, які найчастіше шукають користувачі. Цього разу на першому місці за кількістю пошуку виявилася пісня As It Was англійського співака Harry Styles.
На другій позиції розмістився трек Buga музиканта Kizz Daniel. Закриває трійку лідерів корейський співак JIN з композицією Yours.
Також у першій п'ятірці опинилися Camila Cabello і Ed Sheeran (Bam Bam) і популярна співачка Indila (Love Story).
Harry Styles - As It Was
Kizz Daniel - Buga
JIN - Yours
Camila Cabello і Ed Sheeran - Bam Bam
Indila - Love Story
V - Christmas Tree
The Beatnuts - Se Acabo Remix
Lizzo - About Damn Time
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Jack Harlow - First Class