Пісня з'явилася вже на всіх цифрових платформах.

Британські музиканти Том Йорк, Джонні Грінвуд і барабанщик Том Скіннер в минулому році створили нову групу The Smile. Тепер же вони представили нову пісню You Will Never Work in Television Again, яку можна послухати на всіх цифрових майданчиках.

У своїх соцмережах група повідомила, що в цьому році вийде їх дебютний альбом, в який ймовірно і увійде ця пісня. На даний момент запис альбому завершений.

Крім того, The Smile анонсували три концерти в Лондоні, які відбудуться 29 і 30 січня (два концерти в один день).

Відзначимо, Том Йорк і Джонні Грінвуд були учасниками групи Radiohead, а Том Скіннер - Sons of Kemet.

Раніше УНІАН зібрав найкращі кліпи групи Radiohead на честь дня народження Тома Йорка.

