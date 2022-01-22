Організатори конкурсу показали, яким буде логотип і слоган пісенного конкурсу цього року.

Організаційний комітет пісенного конкурсу Євробачення, який цього року проходитиме в Італії, представив публіці логотип і слоган.

Фото логотипу і слогану виклали на офіційній сторінці Євробачення в Instagram. "Пані та панове, представляємо "красивий" слоган і тематичне оформлення #Євробачення 2022 року", – йдеться в повідомленні.

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На сайті конкурсу організатори зазначили, що одним з найбільш очікуваних аспектів будь-якого конкурсу пісні "Євробачення" є візуальна ідентичність і те, як вона пов'язана з містом-організатором і шоу, яке вони хочуть показати.

"Ми раді представити логотип Turin-2022, а також новий слоган - "Звук краси"", - повідомили організатори.

Вони пообіцяли наступного тижня розповісти значення та інші подробиці атрибутів конкурсу. Однак шанувальники Євробачення вже встигли розкритикувати оформлення логотипу конкурсу.

Євробачення-2022 в Італії

Італія отримала право приймати пісенний конкурс Євробачення-2022 після перемоги свого представника в торішньому конкурсі. Перемогу країні принесла рок-група Måneskin з піснею Zitti E Buoni.

Конкурс відбудеться в Турині. Традиційно його проведуть у травні. 10 травня буде перший півфінал, 12 травня — другий, а 14 травня — гранд-фінал Євробачення-2022 на олімпійській арені PalaOlimpico.