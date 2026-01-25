Прем'єр Арменії заснував свій музичний гурт

Гурт отримав назву "Варчабенд".

50-річний прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про створення власного музичного колективу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook політик опублікував логотип і назву гурту - "Варчабенд". Як пояснює Armenia Today, назва утворена з перших двох складів слова "прем’єр" вірменською мовою та англійського слова "band".

В середині січня Пашинян повідомив, що перший виступ гурту відбудеться в Єревані 30 січня. За його словами, деталі щодо місця проведення концерту оголосять пізніше, а відвідати подію можна буде після попередньої реєстрації.

Відео дня

Інтерес Пашиняна до музики став помітним ще торік. У серпні 2025 року ЗМІ повідомляли, що він разом із дружиною Анною Акопян почав вивчати музичні інструменти, зокрема гітару та ударні. Згодом прем’єр-міністр неодноразово публікував у соцмережах відео, на яких грає на барабанах.

Нагадаємо, минулого року легендарний Пол Маккартні випустив першу за багато років пісню, долучившись до масштабної ініціативи проти використання штучним інтелектом творчих робіт без дозволу авторів.

Таким чином артист долучився до музикантів, які виступають за посилення контролю над використанням ШІ в цій сфері.

