Трамп заявив, що США знімають обмеження на військову співпрацю з Азербайджаном.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали декларацію про припинення бойових дій. Про це оголосив президент США Дональд Трамп, який 8 серпня провів переговори з обома лідерами в Білому домі, передає Reuters.

"Нам, нарешті, вдалося встановити мир. Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини і поважати суверенітет і територіальну цілісність одне одного", - сказав він.

За його словами, Вашингтон підписує двосторонню угоду з обома країнами про розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій.

Відео дня

"Ми також знімаємо обмеження на співпрацю в галузі оборони між Азербайджаном і Сполученими Штатами", - заявив Трамп.

Президент США також сказав, що в Алієва і Пашиняна будуть "чудові стосунки", а якщо ні - "зателефонуйте мені і я все вирішу".

Крім того, Трамп заявив, що США знімають обмеження на військову співпрацю з Азербайджаном.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією

Вірменія та Азербайджан намагаються укласти мирну угоду з 2023 року - після того як Баку провів операцію, під час якої взяв територію Карабаху під свій контроль. У березні 2025 року сторони погодили проєкт мирної угоди. У липні лідери Азербайджану і Вірменії провели переговори в ОАЕ, але жодного рішення не було.

Вас також можуть зацікавити новини: