Пісня у виконанні воїнів зазвучала по-новому.

Українські захисники неймовірно потужно виконали легендарний "Щедрик", перебуваючи на лінії фронту. У кадрі воїни посміхаються, незважаючи на важкі умови, в яких вони перебувають.

Дане відео воїни зняли напередодні Різдва і відзначили, що в це світле свято прийнято збиратися сім'ями за одним столом. Вони вірять, що незабаром настане наша перемога і ми разом відсвяткуємо Різдво і не тільки.

"Ми - воїни 67 ОМБР, кістяк якої складають бійці Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", вже 9 років поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах фронту далеко від своїх сімей, воюємо з російським окупантом, бережемо ваш спокій і затишок. Щоб хоч на мить відчути тепло Різдва, ми заспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Ми впевнені в нашій перемозі і віримо, що скоро всі українці зможуть відсвяткувати Різдво в мирній і головне соборній Україні", - йдеться в описі під відео на сторінці 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу в Facebook.

Відео дня

Реакція мережі на "Щедрик" від воїнів ЗСУ

"Господи, врятуй і захисти наших захисників і дай їм сил і терпіння. Повертайтеся живими додому"

"Нехай благодать буде з вами, рідні наші захисники!"

"З Різдвом Христовим, рідні. Любимо, пишаємося, молимося, чекаємо вдома з перемогою"

"Щиро вітаємо мужніх захисників з Різдвом! Дякую за побажання!"

"Ви найкращі"

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін випустив різдвяну пісню в колаборації з Хосе Фелісіано.

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