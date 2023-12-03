Фахівці відзначили, що ці фрази насправді дуже поширені, але вони негативно впливають на взаємини.

Терапевти назвали фрази, які рекомендували б парам не вимовляти під час конфліктів. Вони також розповіли, чим краще замінити ці фрази.

"Ти завжди ..." і "Ти ніколи ..." ці терміни часто є перебільшеннями і не визнають жодних зусиль, які намагається зробити партнер, сказав сімейний терапевт Кір Гейнс, пише The New York Times. Замість того, щоб копатися в минулому, спробуйте залишитися в сьогоденні. "Коли ви повертаєтеся в історію, це переводить розмову в інше русло", - сказав Гейнс. Зосередьтеся на існуючій проблемі, додав він. Ви можете сказати: "Я помічаю, що ти не допомагаєш прибирати за дітьми; ось чому мене це турбує.

"Так, але..." Олександра Соломон, психолог Інституту сім'ї Північно-Західного університету зазначила, що чує цю фразу постійно. Одна людина висловить занепокоєння, а інша погодиться, а потім зробить застереження.

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"Використання слова "але" має на увазі, що "для мене було формальністю взяти до уваги твоє занепокоєння, але насправді я цього не розумію і не підтверджую"", - пояснила сенс Соломон.

Замість того, щоб захищатися, за її словами, відображайте слова та почуття свого партнера. Спробуйте сказати щось на кшталт: "Я від тебе чую..."

"Ти повинен/повинна бути більше схожим/схожою на_____". Порівняння партнера з кимось іншим "ніколи не є хорошою стратегією", - сказав Гейнс.

"Я часто бачу це:" Денні водить дружину на побачення тричі на місяць", - продовжив він. "Денні - інша людина. Його партнер - інша людина. Ти можеш бути лише тим, ким ти є". За словами Гейнса, гра в порівняння може призвести до ревнощів і "породити багато проблем із самооцінкою, впевненістю в собі та самооцінкою у стосунках".

"Це ніколи не було проблемою в інших моїх стосунках". Ця словесна бомба "справді руйнує довіру та безпеку, які ви відчуваєте зі своїм партнером", - сказав вонбін Юнг, терапевт із Кремнієвої долини. "Приховане повідомлення, яке я чую як терапевт, звучить так: "Проблема в наших стосунках виникла через тебе".

"Ти надмірно реагуєш". Жодна людина не є "актуарієм емоційних реакцій", сказала Соломон. За її словами, одна людина не може визначити, яка реакція є доречною, і додала, що ця фраза часто використовується для обходу відповідальності. Замість того щоб засуджувати, зазначила Салмон, ви можете сказати: "Добре, я слухаю. Розкажи мені більше. Допоможи мені зрозуміти, з чим у тебе виникли труднощі".

"Заспокоюватися". За словами доктора Юнга, заклики партнера заспокоїтися майже завжди мають протилежний ефект. Якщо один з партнерів або обидва збуджені, доктор Юнг радить їм зробити невелику перерву і охолонути. Або, сказав доктор Юнг, ви можете запитати свого партнера: "Що вам потрібно зараз?" (Можливо, йому потрібно допомогти, почути чи обійняти.)

"Це не така велика справа". "Коли ви говорите, що одна з турбот вашого партнера несерйозна, це принижує", - зазначив Гейнс. "Ви не можете виміряти, як щось відчуває хтось інший", - додав він.

Натомість, сказав Гейнс, з повагою визнайте, що у вас різні точки зору. Потім попросіть свого партнера допомогти вам зрозуміти, чому проблема важлива, і запропонуйте будь-яку можливу підтримку.

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