Шоу розповість оригінальну історію після подій ігрової трилогії.

Майкл Гембл, керівник серії Mass Effect, поділився свіжими подробицями про прийдешній серіал за мотивами франшизи, який робить Amazon.

У пості до N7 Day він підтвердив, що шоу просувається вперед і вже перебуває на стадії активної роботи над сценарієм. Сюжет розгортатиметься після подій оригінальної трилогії і розповість абсолютно нову історію у всесвіті Mass Effect:

"Серіал досліджуватиме абсолютно нову історію в хронології всесвіту і відбуватиметься після подій оригінальної трилогії. Це не буде переказ історії командера Шепарда".

За даними Variety, проєкт офіційно перейшов у стадію виробництва ще торік, а зараз команда спільно з BioWare опрацьовує, як саме серіал впишеться в наявний канон і яку роль займе на часовій шкалі всесвіту.

Гембл підкреслив, що це не буде переказ подій із командером Шепардом: "Ця історія вже належить гравцям".

Цікаво, що рішення відійти від сюжетної лінії оригінальної трилогії повторює підхід Mass Effect: Andromeda. Серіалу належить не тільки представити нових персонажів, а й, можливо, визначити, який із фіналів трилогії вважається каноном.

Раніше ми розповідали, що виявляється, над серіалами за Fallout і Mass Effect працюють одні й ті самі люди. Обидва шоу ділять одну виробничу команду.

