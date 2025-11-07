Його план - пройти навчання та служити у війську.

Дмитро Пищиков, волонтер з супроводу акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі перебуває у навчальному центрі. З ним все добре, але його "трохи обурили дії ТЦК на блокпосту та деякі дії після", заявив він в коментарі ТСН.

Він розповів, що з документами у нього "все було добре". Зокрема, він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), та не був у розшуку. Водночас на запитання, чому затриманий, працівник поліції не зміг йому відповісти.

"Нещодавно приїхав з Донецької області - ніяких проблем не було. Саме на цьому блокпості мене чомусь затримали без пояснення причин і попросили проїхати з ними, щоб уточнити деякі нюанси. Обманним шляхом, виходить", - сказав Пищиков і додав, що план дій він має "пройти навчання та служити у війську".

Відео дня

Пізніше у своєму акаунті Instagram він сказав: "Скажу точно, що незважаючи на будь-які обставини, ми з вами продовжимо допомагати підрозділам, яким це найнеобхідніше".

Ситуація з водієм Анджеліни Джолі

Як повідомляв УНІАН, раніше Джолі приїхала до Херсону з гуманітарною місією. У Миколаївській області співробітники територіального центру комплектування зупинили кортеж акторки та затримали водія.

Джерела УНІАН у Сухопутних військах повідомили, що у нього не було при собі військово-облікових документів під час перевірки.

Затриманим виявився 33-річний Дмитро Пищиков - тренер з бойового самбо з Кропивницького. Його брат розповів, що той не є військовослужбовцем і ніколи не служив в армії, хоча проходив військову кафедру в льотній академії 10 років тому.

Також, за словами брата Пищикова, через проблеми зі спиною він "непридатний до бойових частин, лише до тилових".

Вас також можуть зацікавити новини: