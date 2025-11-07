Анджеліну Джолі помітили у новому українському місті, - мережа (фото)

Зіркову американську акторку Анджеліну Джолі, яка днями відвідала Херсон, ймовірно, помітили на заході України.

Як повідомляють українські Telegram-канали, амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ побачили на одній з автозаправних станцій Тернополя. В мережі поширили знімки з камери відеоспостереження, на яких жінка, яка дуже нагадує Джолі, замовляє каву.

Наразі підтверджень чи інших деталей її візиту до Тернополя немає, однак цілком можливо, що кортеж голівудської акторки просто прямує цим шляхом з України.

