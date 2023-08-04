Дівчина була дуже обурена "грою" під час вечері.

Жінка після першого побачення відмовила чоловіку. Він зробив фатальну помилку в дорогому ресторані.

Дівчина на Reddit пояснила, чому кинула чоловіка після першого побачення попри те, що він заплатив за вечерю.

"Мене запросили на побачення, і він запитав мене: "Який твій улюблений ресторан? "Моя чесна відповідь була: "Моє улюблене місце — це занадто багато для першого побачення", але я все-таки розповіла йому про улюблене місце, тому що думала, що він чудовий, і я дуже люблю це місце".

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При цьому вона розповіла чоловікові і про більш відповідні місця для їх першого побачення, але він обрав дорогий ресторан.

"У нас були напої. Ми вечеряли. Ми спілкувалися. Нам принесли десерт. Ми добре проводили час (з моєї точки зору). Це означає, що ми отримали серйозний рахунок", - наголошується в повідомленні. "Приходить час оплати. Я кажу: "О, окремі чеки". Він також каже, що чеки повинні бути окремими (так чудово, ми на одній хвилі)".

Коли принесли окремі чеки, вони поклали свої банківські картки. Коли прийшов офіціант, чоловік віддав обидва рахунки й сказав, що оплатить все, що засмутило дівчину.

"Я відчуваю, що це був поганий тест, щоб побачити, чи буду я платити до 250 доларів за кожен рахунок у ресторані. Мені здавалося, що він перевіряє, чи не золотошукачка я або щось в цьому роді, хоча я буквально сказала йому, що нам не слід йти в цей ресторан на першому побаченні", - обурилася дівчина.

Раніше УНІАН писав про найдивніші та незвичайні побачення, про які розповіли користувачі Reddit. Виявляється, прийти на побачення з мамою - не найгірше, що може очікувати при першій зустрічі з можливою половинкою.

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