Відкриє другий епізод шоу 20-річний Олександр Свіріденко – вокаліст та гітарист оркестру Міністерства оборони.

Вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 вийде другий епізод вокального шоу "Голос країни", в якому суперзірки у ролі тренерів змагаються за найпотужніші голоси учасників.

Тренерами 12-го сезону стали українські суперзірки: український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сіла у червоне крісло. 12-й сезон шоу пройде під слоганом "Так звучить твоя країна", повідомляє прес-служба 1+1.

Відкриє другий епізод 20-річний Олександр Свіріденко – вокаліст та гітарист оркестру Міністерства оборони. Молодий артист мріє показати силу свого голосу та довести, що він може стати головним солістом.

"Я служу у військовому оркестрі понад 1,5 роки. Ми разом відіграли більше 100 концертів, і це для мене великий досвід, який я б не зміг отримати у 20 років ні в якому іншому місці. Пишаюся тим, що ми з музикантами побували у багатьох країнах Європи і мали змогу представляти Україну на найкрутіших фестивалях у Швейцарії та Бельгії. Мрію спробувати себе у ролі вокаліста. Військовослужбовець повинен бути хоробрим та рішучим, але я дуже хвилююсь перед виступом", - сказав Свіріденко.

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Недільного вечора на сцену вийде і вокалістка з народу Ірина Перегрим, яка працює далекобійницею більше 4 років. Чоловік Ірини також професійний далекобійник. Саме він навчив дружину вправно кермувати і зацікавив автомобілями настільки, що вона навіть асистувала йому в заміні запчастин, ремонті авто та їздила за можливості з ним у рейси.

"Бути далекобійницею – це круто. Ти їдеш на великий машині, усі тобі поступаються місцем та кожен день ти знайомишся з новою країною. Серйозно займатися співом я почала десь 2 роки тому. В один день, коли я їхала у черговий рейс, вирішила зняти відео, як я співаю за кермом. І за 2 дні мій дебютний ролик набрав більше 1,5 млн переглядів, тоді я вперше відчула себе справжньою зіркою", - сказала Ірина.

Заспіває на сцені "Голосу країни" 32-річний співак на ім’я Роман Меліш. Вокаліст виконує пісні епохи Відродження, які традиційно звучали в храмах зі спеціальною акустикою. Роман 6 років вчився у Швейцарії та має контратенор – дуже рідкісний високий чоловічий голос. Коли Роману виповнилося 30, він зрозумів, що досить вчитися, час повернувся в Україну для того, щоб розвивати свій улюблений напрямок музики на Батьківщині.

"Останній раз у мікрофон я співав 15 років тому, барокова музика ніколи не виконувалась з мікрофоном. У 2013 році я почав вчитися у Швейцарії. Це один зі світових центрів стародавньої музики, куди з’їжджаються вокалісти з усього світу. Цей стиль полонив мене повністю. Через півроку після старту навчання мене почали запрошувати виступити разом з найвідомішими у Європі музичними колективами. Мрію, щоб в Україні люди почали слухати стародавню музику та ходити на концерти", - сказав Роман.

Через кого DOROFEEVA буде телефонувати своєму чоловікові Дантесу, а Оля Полякова - донці Марії, та чим вразять Святослава Вакарчука вуличні музиканти 2tones, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали Потап, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук та Оля Полякова.

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