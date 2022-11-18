Сталося це під час групового побачення з трьома учасницями. Одна з дівчат вирішила поставити провокаційне запитання.

18 листопада на екрани вийшов четвертий випуск 12 сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Під час групового побачення учасниця на ім'я Вікторія поставила провокаційне запитання про те, де у Топольського був найбільш незвичайний секс.

"Я зараз відчуваю себе взагалі огидно. У мене це було під лампою на футбольному полі. Було темно, людей взагалі не було. Це було в Лос-Анджелесі, що вже загострює ситуацію, враховуючи правила щодо вуличного сексу. Якось так", - відповів "холостяк".

Цікаве в 12 сезоні шоу "Холостяк"

1 випуск. Після прем'єри проекту в соцмережах його захейтили через не дуже якісний дубляж українською. Як відомо, шоу знімали ще до 24 лютого 2022 року, тому більшість дівчат говорили російською. Користувачі мережі відзначили, що через переклад чужим голосом неможливо зрозуміти справжні емоції учасниць і оцінити їх відвертість.

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2 випуск. У другому випуску Топольський попрощався з рекордною кількістю претенденток на його серце - шоу покинули відразу шість дівчат. Відразу після завершення трансляції в ефірі вибула учасниця Анастасія Кузьміцька зробила пост про те, що її змушували зніматися по дві доби без сну, а також про те, що на "Холостяку" дівчат змушують скандалити один з одним.

3 випуск. Під час третього тижня господинею будинку була Саша з Харкова. У неї виник конфлікт з іншими учасницями, так як вона змушувала їх готувати їй, робити масаж, робити макіяж. Також Саша поцілувалася з Топольським. Це був перший поцілунок сезону.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" прийшла на церемонію троянд в одній білизні.

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