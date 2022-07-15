Ресторатор офіційно зізналася, що зараз вона перебуває в Тель-Авіві. Дівчина навіть показала, що відвідала концерт Дантеса.

Ресторатору Даші Кацуріній давно приписували роман з українським співаком Володимиром Дантесом. Парочка тільки підігрівала чутки тим, що публікували фото один з одним, не показуючи обличчя. Так, наприклад, Даша виклала в своєму блозі знімок з квітами, а в кадр "випадково" потрапила чоловіча рука з татуюванням як у Дантеса.

Звичайно ж, фанати не вірили в такі "збіги" і знали, що Даша і Вова разом.

Нещодавно Дантес відправився в Ізраїль. Там він готувався дати серію благодійних виступів, щоб зібрати гроші для України. За "збігом обставин", Кацуріна вирушила туди у відпустку. Але зараз вона вже перестала ховатися і розсекретила - побувала на концерті ймовірного коханого.

Так, Даша записала коротке відео початку виступу Дантеса. Він у своїй промові згадав про жахливий обстріл мирного міста Вінниця.

"Били по нациках. Там загинули, за офіційною інформацією, 20 осіб, 50 поранених. Серед них три дитини, одне немовля загинуло. Мати залишилася без ноги, на її очах загинула її дитина", - сказав Дантес.

"Володимир хотів скасувати стендап, а потім вирішив не зупинятися і зробити виступ сьогодні, тому що ми повинні говорити, боротися, донатити! Тому що ми - українці і ми переможемо", - додала Кацуріна.

Нагадаємо, нещодавно на пікантному фото Даші Кацуріної помітили Дантеса.

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