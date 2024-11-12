Омріяний титул здобула представниця В'єтнаму.

12 листопада у Японії пройшов фінал міжнародного конкурсу краси "Miss International-2024". Стало відомо, кого нагородили омріяним титулом.

Як пише видання Tribune, цьогоріч вперше за всю історію конкурсу перемогу здобула представниця В'єтнаму. 22-річна Тхань Туй обійшла 70 конкуренток з усього світу та отримала бажану корону.

Головний приз переможниці вручила торішня володарка цього титулу Андреа Рубіо з Венесуели. Серед п'яти найкращих моделей за висновком журі також опинилися представниці Болівії, Іспанії, Венесуели та Індонезії.

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"Я перша Міс В'єтнам, яка приїхала на Miss International. А тепер я перша Miss International з В'єтнаму. Нарешті я можу довести, що заслуговую на любов і підтримку моєї аудиторії та шанувальників з В'єтнаму і всього світу. Щиро дякую!" – виголосила зі сцени Туй після перемоги.

Що відомо про Тхань Туй

Дівчина народилася 1 липня 2002 року в місті Дананг. Зараз здобуває освіту філолога в Університеті вивчення іноземних мов. Крім того, модель також навчається у лондонському Університеті Грінвіча.

У грудні 2022 року дівчина отримала титул "Міс В'єтнам". Під час конкурсу вона ввійшла до топ-5 у категоріях Fast Track Beauty with a Purpose і Multimedia, а також здобула нагороду в спортивному змаганні.

Пізніше стало відомо, що вона представлятиме В'єтнам на конкурсі Miss International 2024. Попри певні суперечки щодо участі В’єтнаму в цьому заході, дівчина все ж вирушила до Токіо як національна представниця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яке місце посіла українська модель Софія Згоба на "Miss International-2024". Дівчина показала, у яких вбраннях з'явилася на конкурсі.

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