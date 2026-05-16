Росію відсторонили від участі в 'Євробаченні' не через війну з Україною і вона може повернутися

Європейський мовний союз виключив Російську Федерацію з конкурсу через її підконтрольність Кремлю та поширення пропаганди, а не через війну проти України.

Виконавчий директор "Євробачення" Мартін Грін заявив, що Росії "теоретично" може бути дозволено повернутися на конкурс.

Глава Євробачення додав, що виключення Росії з конкурсу було засноване виключно на діях російської державної телерадіокомпанії ВГТРК, незалежність якої від Кремля не вдалося довести, як встановив Європейський мовний союз.

На запитання про те, чи може Росія повернутися на конкурс, якщо її телерадіокомпанія відповідатиме правилам членства, Грін відповів LBC: "Теоретично, так".

Зазначається, що ця заява підриває громадську думку про те, що виключення Росії з конкурсу було принциповою позицією організації проти військової агресії в Україні.

Грін підкреслив, що рішення про виключення Росії з конкурсу не було засноване на війні, оскільки, як він пояснив:

"Тоді ви потрапляєте на дійсно складну територію, де доводиться робити дуже суб’єктивні оціночні судження".

Він стверджує, що рішення про включення Ізраїлю було засноване на його переконанні у відсутності на даний час "глобального консенсусу" щодо Ізраїлю.

"Якщо ви знаєте, що існує глобальний консенсус, ви будете діяти дуже, дуже швидко. Якщо ви знаєте, що його немає, вам потрібно почекати", - пояснив Грін.

Критика в Європі

Ці коментарі викликали критику з боку депутатів у Британії, зокрема від депутата від Ліберально-демократичної партії Тома Гордона.

"Мартін Грін весь цей тиждень розповідав світу, що Євробачення - це нейтральний простір, побудований на цінностях. Тепер ми знаємо, що ці цінності умовні. Якщо достатня кількість країн закриє на це очі, вони теж це зроблять. Це приголомшливе, вражаюче визнання, і це моральна боягузтво. ЄВС заявив усьому світу, що підтримує Україну. Мільйони з нас повірили їм, і коли Велика Британія приймала конкурс від імені України, ми зробили це з величезною гордістю та беззастережною солідарністю. Тепер ми дізнаємося, що справа зовсім не в принципі, а у формальності, і Росія може повернутися на "Євробачення", поки її ракети все ще падають на Київ", - сказав він.

Депутат від Харрогейта і Кнаресборо, де раніше проводився конкурс, назвав цей крок "жахливою зрадою наших союзників" і тепер готується внести пропозицію до парламенту з цього питання.

"Мартін Грін повинен виправити ситуацію і запевнити нас, що Росії не буде дозволено повернутися на "Євробачення", поки триває війна Путіна в Україні", - заявив політик.

Цю позицію підтримав депутат від Лейбористської партії Джош Ньюбері, який сказав, що Грін "зруйнував свій власний аргумент відповіддю з двох слів":

"Протягом чотирьох років Європейський мовний союз (EBU) ховався за риторикою цінностей і демократичних процесів. Тепер ми знаємо, що у вирішальний момент рішення про заборону Росії не мало жодного стосунку до цінностей чи принципів".

Він назвав Велику Британію "гордим і надійним союзником України" та закликав Гріна прояснити свої коментарі.

"Ні я, ні британський народ не будемо стояти осторонь і спостерігати, як агресора знову вітають на найбільшій у світі культурній сцені", - додав Ньюбері.

Новини Євробачення-2026

14 травня відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні. 15 учасників представили свої номери, проте лише 10 країн пройшли до гранд-фіналу, який відбудеться вже в суботу, 16 травня.

Ми знову побачимо виступи всіх 25 країн. Серед них вдруге підкорювати сцену "Євробачення-2026" і поборотися за головну нагороду - кришталевий мікрофон - буде українська співачка LELEKA з піснею "Ridnym". Вона виступатиме під номером 7.

