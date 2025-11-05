Уряд країни вже виділив на це бюджет.

"Євробачення" знову привертає до себе увагу. Неочікувано на конкурс збирається не європейська країна. Про свої плани заявила Канада.

Уряд країни опублікував звіт щодо бюджету на 2025/26 роки, у якому знайшлося місце і для "Євробачення". Згідно з офіційною інформацією, було виділено 150 мільйонів доларів на розвиток CBC/Radio-Canada, яке є членом EBU (Європейської мовної спілки). Тож Канада активно роздумує про свій дебют на відомому конкурсі.

"Уряд розгляне можливість модернізації мандата CBC/Radio-Canada з метою зміцнення її незалежності та співпрацює з CBC/Radio-Canada з метою вивчення можливості участі в "Євробаченні", - йдеться в документі.

Відео дня

Оскільки, канадський мовник поки що не є повноправним членом Європейського мовного союзу, а лише асоційованим, він не може брати участь у конкурсі. Утім, Канада може повторити приклад Австралії, яка з року в рік представлена на "Євробаченні" завдяки спеціальному запрошенню від EBU.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли Канада висловлює зацікавленість у пісенному конкурсі "Євробачення". Раніше планувалася спеціальна канадська версія "Євробачення" у співпраці з EBU. Однак, цей проєкт так і не був реалізований.

Ба більше, одна з найвідоміших переможниць "Євробачення" Селін Діон народилася та виросла саме в Канаді. Утім, перемогу у 1988 році співачка принесла Швейцарії, яку тоді представляла з піснею Ne partez pas sans moi.

Нагадаємо, що наступного року "Євробачення" святкуватиме свій ювілей - 70 років з моменту заснування. З цього приводу на конкурс повертається багато країн, зокрема, Болгарія, яка брала трирічну паузу.

Вас також можуть зацікавити новини: