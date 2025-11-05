"Євробачення" знову привертає до себе увагу. Неочікувано на конкурс збирається не європейська країна. Про свої плани заявила Канада.
Уряд країни опублікував звіт щодо бюджету на 2025/26 роки, у якому знайшлося місце і для "Євробачення". Згідно з офіційною інформацією, було виділено 150 мільйонів доларів на розвиток CBC/Radio-Canada, яке є членом EBU (Європейської мовної спілки). Тож Канада активно роздумує про свій дебют на відомому конкурсі.
"Уряд розгляне можливість модернізації мандата CBC/Radio-Canada з метою зміцнення її незалежності та співпрацює з CBC/Radio-Canada з метою вивчення можливості участі в "Євробаченні", - йдеться в документі.
Оскільки, канадський мовник поки що не є повноправним членом Європейського мовного союзу, а лише асоційованим, він не може брати участь у конкурсі. Утім, Канада може повторити приклад Австралії, яка з року в рік представлена на "Євробаченні" завдяки спеціальному запрошенню від EBU.
Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли Канада висловлює зацікавленість у пісенному конкурсі "Євробачення". Раніше планувалася спеціальна канадська версія "Євробачення" у співпраці з EBU. Однак, цей проєкт так і не був реалізований.
Ба більше, одна з найвідоміших переможниць "Євробачення" Селін Діон народилася та виросла саме в Канаді. Утім, перемогу у 1988 році співачка принесла Швейцарії, яку тоді представляла з піснею Ne partez pas sans moi.
Нагадаємо, що наступного року "Євробачення" святкуватиме свій ювілей - 70 років з моменту заснування. З цього приводу на конкурс повертається багато країн, зокрема, Болгарія, яка брала трирічну паузу.