Дівчина не спілкується з дружиною батька Вірою Брежнєвою.

Висхідна зірка, співачка Лія Меладзе розповіла про стосунки з батьком, продюсером Костянтином Меладзе і його дружиною Вірою Брежнєвою.

За словами дівчини, з батьком вона регулярно листується і телефонує. Коли він приїжджає до Києва, то Лія практично кожен день приїжджає до нього в гості.

"Іноді я залишаюся у нього на вихідних. Але буває таке, що... у мене дуже багато справ, і я не встигаю до нього приїжджати", - говорить Лія.

Читайте також"Не можу уявити...": Лорак зробила нове зізнання та вирушила на "полювання" (фото)А ось з Вірою Брежнєвою у них стосунки не склалися. Лія зізналася, що зовсім не спілкується з дружиною батька.

"Ми взагалі не спілкуємося. Я спілкуюся тільки з татом. Конфліктів ніяких не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся тільки з татом", - додала Лія в коментарі ТСН.ua.

Нагадаємо, Лія Меладзе прийшла на "сліпі прослуховування" шоу "Голос країни-12".

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