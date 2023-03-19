Американська актриса і фотомодель на шостому десятку має такий вигляд, ніби їй не більше 40-ка.

Актриса, фотомодель і зірка американського телесеріалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон вразила своїм розкішним зовнішнім виглядом. Зараз їй 55 років, але вона має вигляд явно молодший за свій вік.

Так, в Instagram-профілі знаменитості з'явилося відео з її участю. На кадрах видно обличчя Андерсон крупним планом, тому можна розгледіти, що у неї немає жодної зморшки, а шкіра - чиста, здорова, має природний блиск.

На відео зірка позує в класичному костюмі з оверсайз-піджаком світло-сірого кольору. Її волосся акуратно зібране позаду, а на обличчі - повсякденний макіяж. Образ має настільки самодостатній вигляд, що вона вирішила не доповнювати його аксесуарами.

Відео дня

Слід зазначити, що у Памели Андерсон в 55 років досить насичене модельне життя - після перерви в кар'єрі довжиною в кілька років (після якої моделі зазвичай не можуть повернутися в кар'єру повноцінно) вона стала обличчям бренду Hugo Boss на показі весна-літо 2023.

"Я люблю кидати собі виклик", - написала Андерсон в Instagram-блозі, за яким стежать більше двох з половиною мільйонів людей.

Реакція соцмереж на відео з Памелою Андерсон

"Це епоха Відродження Памели!"

"Ви - ікона!"

"Я ваш справжній фанат. Пем - така наповнена і сильна жінка! Я захоплююся!"

"Ми вас обожнюємо"

Нагадаємо, 55-річна Памела Андерсон знялася у фотосесії без грама макіяжу.

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