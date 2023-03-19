Актриса, фотомодель і зірка американського телесеріалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон вразила своїм розкішним зовнішнім виглядом. Зараз їй 55 років, але вона має вигляд явно молодший за свій вік.
Так, в Instagram-профілі знаменитості з'явилося відео з її участю. На кадрах видно обличчя Андерсон крупним планом, тому можна розгледіти, що у неї немає жодної зморшки, а шкіра - чиста, здорова, має природний блиск.
На відео зірка позує в класичному костюмі з оверсайз-піджаком світло-сірого кольору. Її волосся акуратно зібране позаду, а на обличчі - повсякденний макіяж. Образ має настільки самодостатній вигляд, що вона вирішила не доповнювати його аксесуарами.
Слід зазначити, що у Памели Андерсон в 55 років досить насичене модельне життя - після перерви в кар'єрі довжиною в кілька років (після якої моделі зазвичай не можуть повернутися в кар'єру повноцінно) вона стала обличчям бренду Hugo Boss на показі весна-літо 2023.
"Я люблю кидати собі виклик", - написала Андерсон в Instagram-блозі, за яким стежать більше двох з половиною мільйонів людей.
Реакція соцмереж на відео з Памелою Андерсон
- "Це епоха Відродження Памели!"
- "Ви - ікона!"
- "Я ваш справжній фанат. Пем - така наповнена і сильна жінка! Я захоплююся!"
- "Ми вас обожнюємо"
Нагадаємо, 55-річна Памела Андерсон знялася у фотосесії без грама макіяжу.