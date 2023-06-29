Після госпіталізації співачку підключали до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Відома співачка Мадонна потрапила в реанімації. 64-річну зірку знайшли без свідомості, їй знадобилася серйозна допомога лікарів.

Як повідомляє Page Six, це сталося 24 червня у Нью-Йорку. За даними джерел, стан Мадонни був важким, її підключали до ШВЛ. Як мінімум добу співачка не могла дихати самостійно. Нині ж повідомляється, що вона прийшла до тями і вже не потребує ШВЛ.

На момент госпіталізації поруч з Мадонною перебувала її дочка Лурдес Леон. Інформацію про те, що співачка потрапила в лікарню, підтвердив і її менеджер Гай Осірі.

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Він написав, що у Мадонни розвинулася "серйозна бактеріальна інфекція". Через це співачці довелося провести кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. За словами Осірі, зірка все ще перебуває під наглядом лікарів, проте їй пророкують швидке одужання.

На тлі всього цього менеджер також повідомив, що початок світового турне Мадонни переноситься. 15 липня вона планувала дати перший концерт в Канаді. На честь 40-річчя своєї кар'єри співачка хотіла виступити з концертами в багатьох містах і країнах. Нині усе "ставлять на паузу", а нові дати виступу з'являться пізніше.

Мадонна - останні новини

У лютому цього року стало відомо, що Мадонну кинув молодший на 41 рік коханець. Обранець співачки знайшов собі іншу пасію.

Однак сама Мадонна не показувала, що її це зачепило. Вона продовжувала епатувати публіку і планувала світове турне. Крім цього, зовсім недавно співачка поділилася рідкісними фото зі своїми прийомними доньками-близнючками. Вона відвідала їх випускний і зворушила мережу.

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