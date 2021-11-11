Шанувальники припустили, що у співачки хвороба Паркінсона.

У ЗМІ періодично з'являються новини про те, що українська співачка Софія Ротару хворіє то онкологією, то туберкульозом. А зараз шанувальники і зовсім запідозрили її в хворобі Паркінсона.

Виною тому відео з церемонії вручення нагород "Національна легенда України". На кадрах видно, як Ротару сидить в залі і у неї тремтить голова. У мережі припустили, що це може бути хвороба Паркінсона (хронічне неухильно прогресуюче захворювання головного мозку, яке супроводжується вегетативними і психічними розладами, - УНІАН), бо всі синдроми на обличчя.

"Паркінсон пробив. Їй би травички цілющої в лікувальних дозах прийняти у вигляді інгаляції. Відпускає", "Судячи з частоти подібних відео, вона "хвилюється" занадто часто. На жаль, це здоров'я", "Вік. Моя бабуся її ровесниця, такий у них тремор. У них там вже купа вікових болячок", - пишуть в мережі.

Читайте такожPeople назвав найсексуальнішого чоловіка року (фото)Варто відзначити, що коли Ротару встала зі свого місця і привіталася з глядачами, тремтіння голови припинилося. Тоді шанувальники припустили, що можливо на такому її стані позначилося хвилювання.

"Шикарна жінка! У її віці половина хейтерів навіть зі стільця без палички не піднімуться! А вона схопилася", "У неї нервове і складне життя", "Це просто хвилювання", - також пишуть в мережі.

Раніше УНІАН повідомляв, що сестра Ротару відреагувала на чутки про її важку хворобу.

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Автор: Діана Могилєвич