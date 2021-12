Адель зачарувала прихильників природною красою.

Британська поп-виконавиця Адель завітала у гості на шоу нідерландської блогерки Ніккі Туторіалс без декоративної косметики на обличчі.

Знаменитість взяла участь у зйомках, не дбаючи особливо про вбрання: у бежевому гольфі та чорних штанах. Співачка уклала довге волосся.

На шоу Ніккі Туторіалс Адель довго розповідала про веселі випадки з життя зірки шоу-бізнесу, поки блогерка її фарбувала.

Публікація Ніккі зібрала понад 2 мільйони переглядів і 188 тисяч вподобань за один день.

Глядачів настільки вразила природна краса британської виконавиці, що вони не втрималися й впродовж доби залишили тисячі коментарів з компліментами й теплими побажаннями: "Вона виглядає божественно без майкапу"; "Вона виглядає неймовірно і "до", і "після"; "Адель найкраща"; "Обожнюю Адель".

Як писав УНІАН, раніше 33-річна Адель виклала в мережу відео з кадрами, що не ввійшли в офіційний кліп на пісню "Easy On Me". Ролик став своєрідним доповненням до основного кліпу "Easy On Me" режисера Ксав’є Долана, прем’єра якого відбулася у жовтні.

19 листопада Адель випустила перший за шість років альбом, робота над яким тривала три роки. Він отримав назву "30". 15-разова володарка "Греммі" продовжила традицію і відобразила в платівці свій вік в момент роботи над піснями.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова