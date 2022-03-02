Він каже, що кожен новий день війни - це нові смерті.

Відомий російський співак Леонід Агутін вирішив висловитися з приводу розв'язаної Росією війни в Україні. Ось тільки артист не назвав винуватця кровопролиття - Путіна - і не назвав агресором Росію.

Музикант дуже обтічно закликав сторони до діалогу, не звертаючись ні до російського народу, ні до самого президента РФ.

"6 днів повного заціпеніння. 6 днів страху і розгубленості. 6 днів жаху і трагедії. Бачить Бог, я завжди був патріотом своєї країни. Був у минулому, є в сьогоденні, і буду в майбутньому. Я сам тримав автомат в руках і охороняв кордони своєї Батьківщини з українцями, в тому числі. Я не збираюся вимовляти політичні гасла. Я не збираюся аналізувати ситуацію. Все це в минулому", - почав він.

Також він зазначив, що і не вимагає, оскільки його вимоги "нікому не потрібні".

"Я молю - зупиніть війну! Домовтеся! Кожен новий день - це нові смерті наших хлопців, українських громадян, мільйони поламаних доль з того і з іншого боку, їхній біль, образа, страх і приниження. Необхідно знайти інший спосіб політичних амбіцій всіх учасників великої гри. Цей себе вичерпав! Давно", - підсумував Агутін.

Раніше журналіст Роман Вінтонів, відомий як Майкл Щур, у військовій формі і з автоматом в руках записав звернення до росіян, які воюють проти України.