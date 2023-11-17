Відомий російський актор Василь Міщенко видав чергову порцію маячні в інтерв'ю пропагандистам. Він заявив, що в Італії дві українки і підліток ледь не побили його дочку.
Він сказав, що українці досить жорстко реагують на російську мову за кордоном і навіть нібито можуть накинутися на людей.
Більш того, старий путініст без краплі совісті почав говорити про те, що коли українки почули, як розмовляє його дочка, почали бігти за нею з кулаками. А підліток услід кричав: "Дайте я її вдарю!"
"Здавалося б, чого ви? Виїхали зі своєї країни, живете на території зовсім іншої країни. Чому вас так дратує російська мова? Ви хочете її тут заборонити? Не вийде. Ви намагаєтеся у себе заборонити, і то не виходить", – видав путініст.
За словами Міщенка, його донька звернулася до поліції після цього інциденту, проте справу проти українських біженців не відкрили.
Чим відомий Василь Міщенко
Василь Міщенко - радянський і російський актор. З 2001 року - Заслужений артист РФ. Знімався в таких стрічках як "Вічний поклик", "Жіночий день", "Мрії ідіота", "Душогуби", "А щастя десь поруч" та інших.
Нагадаємо, раніше Василь Міщенко попросився на війну вбивати українців.