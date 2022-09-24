Дівчина зробила собі стрижку в стилі 90-х.

Актриса і ведуча Стася Ровінська в своєму Instagram-блозі похвалилася новою зачіскою. Як уточнила сама дівчина, це стрижка в стилі дев'яностих.

Щоб продемонструвати підписникам зміни в своєму іміджі, Стася записала короткий ролик, а також виклала серію фотографій.

Фанати оцінили новий образ дочки Сніжани Єгорової і залишили їй безліч приємних коментарів.

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"Гарненька дівчинка", "Стася, ви дуже хороша людина! А красуня - очей не відірвати", "Ви як зірка з американського кіно", "Красива! Зачіска супер! Ефектна дівчина", - написали шанувальники.

Позиція Стасі Ровінської про війну в Україні

Путіністка Сніжана Єгорова давно була відома своєю проросійською риторикою, і після повномасштабного вторгнення її не змінила. А ось її дочка Стася Ровінська після подій 24 лютого поїхала з чоловіком і дітьми в Америку, але рідну країну продовжувала і продовжує підтримувати віддалено.

Ровінська припинила спілкуватися з матір'ю і заявила публіці, що Єгорова боїться тотального ігнору. Саме тому закликала всіх ігнорувати путіністку.

"Після всього, що сталося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і подзвонила. Висновок... Це більше не людина, нічого людського у неї більше немає", – написала Стася Ровінська у себе в блозі в квітні.

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