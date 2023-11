Бойфренд відіграє дуже важливу роль у житті артистки.

Нещодавно співачка Alyona Alyona відкрила для публіки завісу стосунків із її бойфрендом. Артистка в інтерв’ю Маші Єфросиніній вперше розповіла про своє особисте життя.

Реперка, яка спробує поборотися на Нацвідборі на Євробачення, розкрила деякі деталі про свого бойфренда. Чоловік відіграє в її житті дуже важливу роль, він надихнув артистку на зміни.

Alyona Alyona переконана, що завдяки коханому їй вдалося почуватися більш жіночною. Адже саме це співачка майже ніколи не демонструвала.

Вона додала, що ця трансформація їй дуже подобається. Жінка почала відчувати душевне щастя: вона кайфує, коли щось робить на клумбі, пере, вивішує білизну, готує обід.

Жінка уточнила, що зараз закохана пара живе у трикімнатній квартирі з братом Володимира та його дівчиною. За її словами, їм комфортно разом.

Артистка не переймається, що в квартирі немає якогось суперового ремонту, вона спокійно уживається з іншими людьми. Знаменитість наголосила, що усвідомлення справжніх цінностей приходить тоді, коли бачиш реалії війни. "Я щаслива", - резюмувала реперка.

Що відомо про реперку Alyona Alyona

Власниця лейблу звукозапису Enko, cпівачка Alyona Alyona виконує пісні українською мовою на суспільну тематику, артистка співпрацює з провідними українськими зірками.

Знаменитість ніколи не мріяла про славу і захмарні заробітки. Співачка стала відомою в Україні та за її межами у 2018 році після перших іронічних кліпів, завантажених на YouTube. У 2019-му році The Guardian вніс українську реперку до списку 50 найкращих виконавців року, а The New York Times – до переліку найважливіших виконавців європейського континенту.

