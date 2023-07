Під час атаки вона перебувала у ресторані "Ria Lounge" із іноземною делегацією.

1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка постраждала під час ракетного удару російських загарбників по ресторану у Краматорську.

Про це повідомляють в українському ПЕН. "З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Того дня письменниця вечеряла у ресторані "Ria Lounge" із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Внаслідок удару окупантів жінка отримала тяжкі поранення. Попри зусилля лікарів, її не вдалося врятувати.

Вікторія Амеліна: що відомо про письменницю

Народилась у Львові 1 січня 1986 року. У 14 років емігрувала до Канади, однак невдовзі повернулася до України.

Під час повномасштабного вторгнення РФ письменниця приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, яка документує воєнні злочини на звільненних територіях України.

Є автором книг "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", "Хтось, Або Водяне Серце", "Дім для Дома" та "Е-е-есторії екскаватора Еки". Також закордоном має вийти її книга "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War" .

Тексти письменниці публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською, англійською та іспанською мовами. Також вона заснувала Нью-Йоркський Літературний Фестиваль у Донецькій області.

