З ними була також українська письменниця, вона в критичному стані.

Серед постраждалих в результаті ракетного удару росіян по кафе в Краматорську опинилися троє громадян Колумбії, які перебували в Україні з журналісткою місією. Про це повідомляє неурядова організація Aguanta Ucrania.

Так, в момент російської атаки в кафе перебували колумбійський політик Серхіо Харамільо, письменник Ектор Абад Фасіолінсе і журналістка Каталіна Гомес Анхель. Їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна.

Колумбійці запевняють, що вони відбулися легкими травмами, а ось украънка, що їх супроводжувала, перебуває в критичному стані. Вона отримала важку травму голови через падіння перекриттів у приміщенні.

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"Це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і жителів в Краматорську. Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для руху "Підтримай Україну!" Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з народом України перед обличчям варварського і незаконного російського вторгнення", – йдеться в заяві колумбійців.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня - останні новини

За даними МВС, в даний час відомо про 11 загиблих в результаті російського ракетного удару по кафе. Серед загиблих троє дітей. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 56 осіб, включаючи ще одну дитину. Наразі рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Примітний той факт, що російське Міністерство оборони взяло на себе відповідальність за цей ракетний удар. У своєму денному звіті відомство відзвітувало, що завдали удару нібито по місцю дислокації "командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ".

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