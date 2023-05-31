За словами артиста, про зради краще не розповідати.

Український співак Арсен Мірзоян розповів про стосунки з дружиною - артисткою Антоніною Матвієнко. Нещодавно у мережі з'явилися чутки про те, що зіркова пара розлучається. За словами Мірзояна, їм було смішно це читати.

В інтерв'ю Славі Дьоміну співак розповів, що він та його дружина навіть не хотіли спростовувати такі чутки. Вони не планували виправдовуватися та просто не звертали увагу на те, що вигадали люди.

Проте їхні стосунки усе ж змінилися. Через війну, як зазначив Мірзоян, він зрозумів цінність кохання.

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"Дуже усе змінилося... Взагалі, ставлення одне до одного (змінилося - УНІАН). Взагалі, що насправді цінне і, скажімо, якщо ти собі можеш багато чого пробачити, то так само ти можеш пробачити близькій людині багато чого", - визнав співак.

Також Мірзоян розповів, як ставиться до зрад у шлюбі. Він прокоментував інформацію про те, що його вважають невірним чоловіком. За словами співака, він не зраджував. Втім, якби це сталося, Мірзоян не став би про це розповідати.

"Звісно ні, якби таке сталося. Не треба цього казати. У мене навіть пісня така є, вона називається "Можеш як". Якщо правда є біль - промовчи", - заявив співак.

Мірзоян стверджує, що він та Матвієнко ревниві. Втім, їм вдається не сваритися. Співак не приховує, що іноді йому усе ж доводиться виправдовуватися.

"Ми з Тонею постійно про це говоримо. Вона може передивлятись якісь мої листування з кимось. Вона так мені і каже: "Мені підозріла ось ця персона". Ми з нею тоді розмовляємо... Вона ревнива, і я теж", - стверджує музикант.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - що відомо про їхні стосунки

Співачка та її обранець одружилися у 2017 році. У шлюбі у них народилася дочка. Дитину назвали на честь її бабусі, відомої співачки Ніни Матвієнко. У лютому 2022 року Матвієнко поїхала до Великої Британії з дочкою від Мірзояна та дитиною від попереднього шлюбу.

Співачка зізнавалася, що там вона живе на соцвиплати. За словами Матвієнко, цих коштів вистачало лише для того, щоб купувати їжу та бензин.

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