Даша розповіла, що зараз їй важко навіть частково повертатися до звичок з довоєнного життя.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва розповіла, що зараз вона не хоче співати і займатися музикою. Причиною є депресія, яка виникла на фоні бойових дій і вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Тож зараз виступи Даша вважає недоречними. Таку думку вона озвучила в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Зараз дуже багато хто запрошує мене виступати. Я поки що не можу. Я не скажу, що я не люблю співати… Але зі мною щось сталося, я не можу слухати музику. Я дивлюся навіть на свої фотографії, і мені здається, що це не я", - розповіла Даша.

Вона зауважила, що дуже любила сцену, глядачів і спів, проте зараз їй зовсім не до цього. Проте Даша Астаф'єва вірить у те, що зовсім скоро Україна переможе, тому вже будує плани на мирний час.

"Всі мої мрії на майбутнє пов'язані зі своєю сім'єю. Мені хочеться, щоб ми разом поїхали в якесь гарне місце. У мене завжди була трошки наївна мрія - озвучити якийсь мультфільм. Хочеться щось зробити для дітей", - розповіла Астаф'єва.

Нагадаємо, Астаф'єва ледь стримуючи сльози "пройшлася" по Повалій і іншим зіркам-мовчунам.

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