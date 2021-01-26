Белла Хадід часто знімається для модних глянців.

Відома модель Белла Хадід оприлюднила в Instagram знімки з фотосесії для видання V Magazine.

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Дівчина фотографувалася тільки в чорних трусиках з високою посадкою. Груди у неї були оголеними. При цьому Хадід прикривала їх руками.

"Друзі, зрозумійте мене. Талант не має собі рівних. Спасибі за правки", - підписала фото Хадід.

Всього за один день користувачі соціальної мережі поставили Беллі понад 850 тисяч лайків.

Хто така Белла Хадід:

У 2014 році підписала контракт з IMG Models, з яким на рік раніше почала співпрацювати її старша сестра Джіджі

У 2015 році молода модель була нагороджена премією "Зоряний прорив"

2016 рік став дуже плідним для молодої моделі. Вона блищала на показах CHANEL разом з сестрою Джіджі і подругою Кендалл Дженнер, стала обличчям Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, а також отримала почесний статус "Нова посланниця" і стала обличчям косметичного дому Dior

Зайняла 9-е місце в списку найбільш високооплачуваних моделей світу в 2017 році за версією Forbes. Дохід моделі склав 6 млн. дол

Також Беллу визнали найкрасивішою жінкою в світі

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Автор: Діана Могилєвич