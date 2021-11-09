Співачка опублікувала фото з чоловіком, але чомусь вирішила не показувати його повністю.

Популярна співачка Віра Брежнєва підігріла чутки про розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. На тлі інформації про те, що артистка і її чоловік нібито роз'їхалися, вона показала презирство до нього на своїй сторінці в Instagram.

Так, Брежнєва вирішила взяти участь у флешмобі "Покажи свій літній день" і розмістила в інста-сторіз фото з Меладзе. На ньому вони позують на яхті.

Багатьох фанатів спантеличило фото, тому що на ньому можна помітити, як співачка нібито "верне ніс" від чоловіка, дивлячись убік. Сам Меладзе на знімку обіймає Брежнєву.

Досить дивно і те, що співачка наполовину обрізала фото з чоловіком, залишивши його практично за кадром. На тлі чуток про розлучення Брежнєва лише розохотила фанатів, які визнали її вчинок демонстрацією презирства до Меладзе.

Фанати почали підозрювати, що у відносинах Брежнєвої й Меладзе міг статися розлад після інтерв'ю брата продюсера - співака Валерія Меладзе. Він проговорився про те, що артистка і його родич живуть не разом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про щедрий подарунок, який Брежнєва отримала від чоловіка. Меладзе подарував їй на річницю весілля кільце за 600 тисяч гривень.

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Автор: Віолетта Орлова