За словами Стасі Ровінської, вона жила в постійній напрузі.

Українська телеведуча і актриса Стася Ровінська згадала про своє дитинство і не змогла стримати сліз. Вона розповіла, що мама Сніжана Єгорова піднімала на неї руку.

За словами Стасі, вона дуже строго виховувалася, жила в постійній напрузі. Вона зазначила, що ніколи не могла розслабитися і постійно відчувала себе винуватою.

"Я дуже строго виховувалася. Мама дуже сувора. Я, наприклад, боялася повертатися додому. Я пам'ятаю, що я приходила, ми жили в приватному будинку, і я знала, що якщо мамина машина стоїть, то вона вдома. І якщо вона стояла, то я вже готувалася... Це могло бути що завгодно. Ну, просто така атмосфера неприємна. Вона така людина. Ти живеш в постійній напрузі, ти постійно в чомусь винна. Це складно, коли не можеш розслабитися навіть у себе вдома", – поділилася ведуча в інтерв'ю Анні Олицькій.

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Стася додала, що довгий час думала, що така поведінка мами - норма, особливо в ті моменти, коли Єгорова проявляла хоч трохи тепла до неї. Але пізніше вона зрозуміла, що це не нормально, що з таких відносин потрібно йти, і неважливо, ким тобі ця людина доводиться.

Саме це і був поштовх до того, щоб Ровінська перестала спілкуватися зі своєю матір'ю. Зараз же вона каже, що вважає Єгорову - нікчемним створінням.

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська, яка на початку війни в Україні разом з чоловіком і дітьми переїхала до Америки, розповіла, коли припинила спілкуватися з мамою Сніжаною Єгоровою.

За словами Стасі, вона припинила спілкування з пропутінською мамою ще за рік на повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона зазначила, що все це тягнулося все її життя, але вона рада, що нарешті розірвала цей зв'язок. Тепер Ровінська більше не відчуває себе "жертвою".

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