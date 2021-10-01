Після зустрічі з патрульними хлопець стверджує, що у нього залишилися синці та вивихнуте плече.

Бойфренда української співачки Анни Трінчер, яка зовсім недавно влаштувала істерику в туалеті ТРЦ, затримала патрульна поліція. Після інциденту Олександр Волошин заявив, що у нього залишилися побої. Він відправився фіксувати травми і має намір притягнути правоохоронців до відповідальності.

Відео з моментом затримання, на якому чоловіки у формі патрульних грубо поводяться з Волошиним, він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

За словами бойфренда Трінчер, все сталося 30 Вересня. Блогера затримали на одній з доріг у Києві. Волошина поклали обличчям до асфальту, йому заламували руки. Обранець Трінчер намагався вирватися, тому його утримували.

Після цього Волошин показав в Stories синці та сказав, що у нього вивихнуто плече. Потім він опублікував ролик, на якому Трінчер в сльозах говорить на камеру про те, що вона не знає, до кого звертатися в такій ситуації.

Вдень, 1 жовтня, блогер відправився знімати побої. Він стверджує, що в поліції зафіксували синці та забої, також він планував пройти обстеження, щоб довести наявність вивиху. Волошин написав заяву, тепер він сподівається домогтися правосуддя.

Однак деякі користувачі засумнівалися у правдивості ролика з агресивним затриманням, який нібито зняли випадкові очевидці. У коментарях фанати пишуть, що весь інцидент може бути "постановою" заради хайпа.

Сам же Волошин стверджує, що все відбувалося по-справжньому. Причини затримання він не розкриває. Бойфренд Трінчер обіцяє розповісти про те, що трапилося трохи пізніше.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова