Маєток голлівудського актора Бреда Пітта нарешті вдалося продати. Як виявилося, новим власником стала близька людина до кола зірки.

Як повідомляє видання TMZ, нерухомість Пітта у Лос-Анджелесі придбав Остін Батлер, який разом з ним зіграв у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Угода стала дуже успішною для Бреда, адже йому вдалося продати будинок, площею 186 квадратних метрів, майже за стільки ж, за скільки він його купував. Інсайдери називають ціну сумою в 5,2 мільйона доларів.

Варто зазначити, що саме цей маєток влітку було пограбовано. Тож очевидно, що після цього інциденту Бред Пітт не бажав надалі жити в цьому місці. Однак, за інформацією поліції, новому власнику нічого не загрожує, адже зловмисників було одразу заарештовано.

Зірка фільмів "Бійцівський клуб", "Містер і місіс Сміт" та "Троя" прожив в будинку два роки. Дім містить у собі такі зручності, як три спальні, дві ванні кімнати, сауну, великий відкритий басейн та сонячні батареї.

Відтепер усіма зручностями та краєвидами маєтку буде насолоджувати новий власник, відомий американський актор Остін Батлер, який у 2023 році отримав кінопремію BAFTA та був номінований на "Оскар" за головну роль у біографічному фільмі "Елвіс".

Нагадаємо, що цього літа з Бредом Піттом трапилася ще одна прикра історія. В актора померла мама.

