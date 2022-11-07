Кліпмейкер шкодує, що колись співпрацював з цими артистами.

Український кліпмейкер Алан Бадоєв відреагував на кліп російських артистів, який ті випустили до Дня народної єдності в Росії.

Так, російські артисти в пісні закликають росіян їхати на війну в Україні і вбивати мирне населення. Серед артистів, що знялися в кліпі, були Надія Бабкіна, Микола Басков, Олег Газманов, Вікторія Дайнеко, Лариса Доліна, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Олександр Маршал, Стас Михайлов та інші.

Алан Бадоєв заявив, що це наймерзенніше, що йому доводилося бачити. Зараз він шкодує, що колись співпрацював з цими артистами.

"Я не хочу нікого ображати. Я лише хочу задати питання. Якщо ви такі артисти, якщо ви такі патріоти... А що є патріотизм? Хіба ви не повинні захистити і направити свій народ, своїх слухачів, тих, хто вас любить, хто вам вірить? Що ж за пісні ви співаєте, артисти? Ви ж співаєте: "Вставай і йди вмирай", "Вставай і йди вбивай". Адже це парадоксальний нонсенс", - сказав Бадоєв в інста-сторіз.

Також кліпмейкер поцікавився у путіністів, чи розуміють вони, що на них лежить величезна відповідальність за своїх слухачів.

"Це найгірше, що я коли-небудь бачив у своєму житті. Як же мені прикро, що колись я працював з багатьма з вас, з тими, хто в цьому вбивчому строю. Дуже тщедушно. Дуже гидую вами", - підсумував Алан.

Нагадаємо, раніше Алан Бадоєв назвав російських колег безхребетними і зарікся працювати з ними.

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