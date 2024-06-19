Чоловік скоїв вбивство через ревнощі.

Британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину – співачку та телеведучу Вікторію Віру Бліт – на віллі в Туреччині. На момент вбивства їхні діти перебували в будинку.

Як пише турецьке видання Hürriyet, 53-річний Девід вбив жінку, поціливши їй кулю в голову. Після цього мільйонер вчинив самогубство, вистріливши в себе.

За даними газети, причиною вбивства став конфлікт між подружжям. Блайт знайшов у телефоні дружини листування з чоловіками і через ревнощі застрелив її.

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"Із глибоким сумом і болем я маю повідомити, що моя кохана і прекрасна сестра, сонечко нашого життя, яка принесла нам стільки радості своїм сміхом, позитивним настроєм, драйвом і енергія, покинула нас назавжди. Будь ласка, я вас усіх прошу, дайте нам час заради дітей. Моя сім'я переживає дуже важкий час, тому що ми втратили обох батьків", - повідомила про смерть співачки її сестра Олександра у своєму Instagram.

Нині за трьома дітьми – 4, 10 та 14 років – доглядають родичі, які приїхали до Туреччини. У справі розпочали кримінальне провадження.

"Нещодавно ми поховали нашого батька, а тепер і нашу сестру та зятя, і нам потрібен час, щоб прийти до тями, але найбільше нам потрібно бути тут заради дітей", – вказала Олександра.

Що відомо про Вікторію Бліт

Вікторія народилася в Південній Африці, але емігрувала до Чехії, коли їй було 14 років. Свою популярність зірка здобула завдяки першому альбому, 2006 року випуску, "Killing Me Softly". Потім вона була ведучою на чеському радіо.

За мільйонера Бліт вийшла заміж у 2014 році та переїхала з ним до Туреччини. Там підприємець розвивав свій бізнес. Останні роки жінка займалася організацією спортивних заходів, мистецьких і соціальних зустрічей для покращення відносин між Чехією та Туреччиною

Нагадаємо, раніше померла легендарна французька актриса Анук Еме.

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