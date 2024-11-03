Бухалема Бучибу визнали винним у численних злочинах.

Художника-аніматора "Disney" Бухалема Бучибу, який створив мультфільми "Ліло і Стіч", "Рататуй", визнали винним у численних сексуальних злочинах. Чоловіка засудили до 25 років позбавлення волі.

59-річного мультиплікатора затримали та ув'язнили за розбещення неповнолітніх. Також автора мультфільмів звинуватили у торгівлі людьми, пише видання Le Figaro.

За даними слідства, з 2012 по 2021 роки Бучибу платив жінкам на Філіппінах, щоб вони чинили сексуальне насилля над дітьми, а потім знімали це на камеру. Він спостерігав за тим, що відбувається у "прямому ефірі". Крім того, Бухалем і сам знущався з неповнолітніх та наказував, що їм робити.

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Наразі відомо, що серед жертв аніматора були діти віком від 5 до 10 років. Справа набула розголосу, коли Агентство Європейського Союзу з правоохоронної співпраці виявило підозрілі грошові перекази на Філіппіни, які художник регулярно надсилав жінкам.

У суді Бухалем визнав провину. Чоловік зізнався у скоєних злочинах, сказавши: "Педофілія в мені". Йому призначили покарання у вигляді 25 років перебування за ґратами.

Що відомо про Бучибу

Бухалем – відомий аніматор, який працював над багатьма популярними проєктами студій "Disney" та "Pixar". Серед його найвизначніших робіт — анімація для фільмів "Горбань із Нотр-Даму", "Геркулес", "Тарзан" та "Суперсімейка". Крім того, він був одним із ключових аніматорів таких проєктів, як "Ліло та Стіч" і "Рататуй", а також працював над сценами у "Як приборкати дракона" для DreamWorks​.

Нагадаємо, раніше письменника Ніла Ґеймана звинуватили у сексуальному насиллі. Через це компанія "Disney" призупинила виробництво фільму, який планували зняти за його романом "Історія з цвинтарем".

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