Актриса відмовилася від співпраці з ґвалтівником і зізналася, що через це вона відкинула пропозицію знятися в "Авіаторі".

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розповіла про домагання продюсера Харві Вайнштейна, якого ще у 2020 році засудили до тюремного ув'язнення на 23 роки. Зірка зізнається, що їй неприємно згадувати про інцидент, але ще болючіше говорити про зрадницький вчинок її колишнього чоловіка Бреда Пітта. Виявилося, актор співпрацював з ґвалтівником, хоча і знав про його домагання до жінок.

Своїми спогадами Джолі поділилася в інтерв'ю виданню The Guardian.

Актриса вперше відчула до себе неповагу в індустрії кіно, коли зустрілася з Харві Вайнштейном. Тоді Джолі був 21 рік і вона брала участь у зйомках фільму "Мінливості кохання", виконавчим продюсером якого виступав нині засуджений ґвалтівник.

За словами зірки, жінки часто применшують значення нападу, якщо їм вдається втекти. Сама вона також зуміла втекти від Вайнштейна і запевняє, що навіть спроба насильства вважається нападом.

Читайте також"Не здається без бою": Бред Пітт продовжить боротьбу з Анджеліною Джолі за опіку над дітьми"Це було зловживанням правами. Це було не дозволено, це було те, від чого я повинна була втекти. Я трималася якомога далі та попереджала про нього людей", - розповіла Джолі та зазначила, що їй не хочеться вдаватися в подробиці сексуальних домагань, які вона пережила.

Про вчинок Вайнштейна актриса відразу ж розповіла своєму першому чоловікові Джонні Лі Міллеру, з яким вона на той момент ще перебувала у відносинах. Він підтримав Джолі та розповідав всім своїм колегам про те, що дівчатам не варто залишатися наодинці з Вайнштейном.

Однак Бред Пітт, з яким актриса жила після розлучення з першим чоловіком, її не підтримав. Актор працював з Вайнштейном, хоча знав, що він домагався до Джолі. Сама актриса навіть відмовилася від зйомок "Авіатора", а ось Пітт активно брав участь у фільмах, над якими працював насильник.

Більш того, актор особисто звертався до Вайнштейна у 2012 році та просив його виступити продюсером у своєму фільмі. Джолі відчувала, що в ті моменти її чоловік зводить до мінімуму сексуальне насильство, яке вона пережила

"Ми посварилися через це. Звичайно, було боляче", - розповіла Джолі про Пітта, який був щасливий працювати з Вайнштейном, навіть знаючи про його жорстокість і насильство.

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Автор: Поліна Кузенко