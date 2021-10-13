Костянтин Войтенко каже, що дружина не ревнує його до партнерки.

Український актор, учасник шоу "Танці з зірками" Костянтин Войтенко в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів, що дружина не ревнує його до партнерки на паркеті.

За його словами, він не розуміє, як у людей можуть виникати романтичні стосунки, коли вони танцюють.

"Чесно кажучи, не розумію, як у людей з'являються романтичні стосунки в парах, коли вони танцюють. Мені не вистачає часу, щоб танець вивчити! Або у людей занадто багато часу, або занадто швидко вчать хореографію. Я вчу не швидко, тому мене ніхто не ревнує, і це прекрасно", - каже Войтенко.

Читайте такожВідома співачка шокувала весь світ "голою" сукнею без білизни (фото)Також він додав, що його головний конкурент на проекті - це час. Костянтин зазначив, що на "Танцях з зірками" багато дівчат, які класно танцюють, але він може краще.

"Серед учасників не бачу конкуренції, оскільки є багато дівчаток-зірок, які класно танцюють. Але я можу краще! Якщо у мене будуть час і сили, зможу показати найкращий результат. Якщо ні, то на паркеті здасться мій конкурент – час", - підсумував актор.

Нагадаємо, раніше дружина Костянтина Войтенко написала гнівний пост про їх розрив.

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Автор: Діана Могилєвич