Музикант назвав свою нову обраницю неймовірною жінкою. Також він поділився тим, як склалося його спілкування з дітьми Даші.

Нещодавно Володимир Дантес і Даша Кацуріна офіційно підтвердили свої стосунки. В інтерв'ю ЖВЛ музикант розповів докладніше про своє особисте життя:

"Мені дуже сильно подобається Даша. У нас класні стосунки. Супер-стосунки. Але я поки не хочу про це говорити якось відверто. Вона неймовірна жінка і я радий, що вона є в моєму житті".

Пара досить часто показує в своїх блогах, що вони проводять час не тільки удвох, але ще і з дітьми Кацуріної. Як додав Володимир, з ними у нього склалися хороші стосунки:

"Коли прокидаєшся, а вони тебе обіймають... Ну це ж не твої діти. Я дуже їх люблю, але я не дозволяю собі повністю віддатися їм емоційно. Я повністю під владою що одного, що іншої. Якщо діти тебе приймають, мені здається, що ти непогана людина".

Стосунки Дантеса і Кацуріної: подробиці

Навесні цього року Дантес і Надя Дорофєєва заявили про розставання. Незабаром після цього почали ходити чутки про те, що артистка нібито почала зустрічатися з другом сім'ї Михайлом Кацуриным. До слова, Михайло також був одружений, але він повідомив про розлучення на наступний день після того, як про це сказали Дорофєєва і Дантес.

Через якийсь час Дашу Кацуріну стали часто бачити поруч зі стендап-коміком, що навіяло думки про їхній роман.

Нагадаємо, Дантес відреагував на роман Дорофєєвої і Кацуріна.

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