25-річна британська модель виклала в соцмережу фото з відпочинку.

Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Інстаграм.

Читайте такожДемі Роуз у відвертому бікіні кольору хакі похизувалася своїми формамиМодель знову поділилася з шанувальниками фотографією зі свого відпочинку. Цього разу фото було зроблено на відомому іспанському курорті Ібіца.

На новому фото дівчина з'явилася у куртці сіро-синого кольору з чорними вставками від бренду boohooMAN. Модель вдягла куртку на голе тіло, показавши свої пишні груди.

На фото Роуз позує стоячи біля стіни. "Я червонію", - підписала фото дівчина

Модель нанесла густий нюдовий макіяж і завязала волосся у хвіст.

Підписники моделі прийшли у захват від її образу.

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Автор: УНІАН