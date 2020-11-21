Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Інстаграм.
Читайте такожДемі Роуз у відвертому бікіні кольору хакі похизувалася своїми формамиМодель знову поділилася з шанувальниками фотографією зі свого відпочинку. Цього разу фото було зроблено на відомому іспанському курорті Ібіца.
На новому фото дівчина з'явилася у куртці сіро-синого кольору з чорними вставками від бренду boohooMAN. Модель вдягла куртку на голе тіло, показавши свої пишні груди.
На фото Роуз позує стоячи біля стіни. "Я червонію", - підписала фото дівчина
Модель нанесла густий нюдовий макіяж і завязала волосся у хвіст.
Підписники моделі прийшли у захват від її образу.
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