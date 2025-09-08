Вона назвала спробу знищення української дитячої ідентичності воєнним злочином.

Британська акторка та кінопродюсерка Кері Малліган, відома за фільмами "Виховання почуттів", "Великий Гетсбі" та "Ніколи не відпускай мене", закликала повернути депортованих з України дітей.

У колонці для The Telegraph володарка нагороди "БАФТА" і триразова номінантка на премію "Оскар" написала, що наразі підтверджено насильне вивезення Росією 19 тисяч 546 дітей, однак реальна цифра бути більшою на десятки тисяч:

"Дехто був забраний із дитячих будинків, інші - з власних осель, шкіл чи притулків. Багатьох відправили до військових таборів або передали чужим родинам у Росії. Їм казали, що батьки їх більше не хочуть, що їхня мова заборонена, і змушували забувати своє українське походження. Це не про захист. І не про безпеку. Це навмисне переписування їхньої ідентичності".

Згідно зі звітом Return Every Child, підготовленому War Child UK, Save Ukraine та Human Security Centre, 41% повернутих дітей зазнали систематичної військової пропаганди, майже третина заявили, що їх відправляли до "таборів", де примушували проходити військову підготовку: стріляти бойовими набоями, збирати та розбирати автомати, копати окопи й кидати гранати.

Крім того, понад половина дітей мали обов'язкові уроки з "правильної" історії та заборону говорити українською мовою. Кожна десята дитина описала випадки тортур.

"За наявності належних ресурсів ми здатні забезпечити цим дітям необхідний захист і допомогу в подоланні травми. Але цього неможливо досягти, якщо Росії дозволятимуть і надалі утримувати їх як потенційних солдатів. Світові лідери мають підсилювати голоси українських дітей і їхніх родин. War Child і надалі відстоюватиме права викрадених українських дітей. Вони не можуть стати забутими жертвами цієї війни. Їх потрібно повернути. Негайно", - додала акторка.

Росія викрадає українських дітей

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Росія почала організовано викрадати й депортувати на свою територію українських дітей.

Вони вивозилися з домівок та дитячих будинків, опиняючись у таборах, де заборонялося говорити українською, а також насаджувалася російська мова, здійснювалася військова підготовка й ідеологічна обробка.

Такі дії кваліфікуються як воєнний злочин і акт геноциду, тому Міжнародний кримінальний суд виніс арештний ордер на кремлівського правителя Путіна.

