Добазікався: суперзірці 1980-х скасували концерти через надмірну любов до Росії

Дітер Болен планував виступити в Литві у листопаді, але концерти вже скасували.

Відомий німецький співак і музикант Дітер Болен, який здобув найбільшу славу в часи своїх виступів в групі Modern Talking, потрапив у скандал, через який було скасовано його концерти в Литві. Про це повідомляє LRT.

72-річний співак мав виступити зі своїм гуртом Blue System у Клайпеді та Каунасі наприкінці цього року. Однак у п'ятницю інформація про ці концерти зникла із системи розповсюдження квитків та з веб-сайтів обох концертних майданчиків.

"Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами та домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені", – розповів виданню Мантас Ведріцкас, керівник організації заходів на арені "Жальгіріс".

Причини скасування концертів публічно не озвучувалися, але журналісти припускають, що вони пов'язані з висловлюваннями Дітера Болена під час його нещодавніх інтерв'ю. У них музикант критикує погіршення відносин між Німеччиною та Росією, закликає купувати російські енергоресурси та стверджує, що "Росія та Німеччина були командою мрії".

Як зазначає LRT, подібні тези зірка 1980-х озвучує не вперше. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він критикував західні санкції проти агресора, а нещодавно заявив, що "Україна не має шансів проти Росії".

Цікаво, що його колишній напарник по гурту Modern Talking Томас Андерс має прямо протилежну позицію. Він не лише відмовився виступати в Росії з 2022 року, але й каже, що не поїде туди навіть після війни, якщо мирна угода між Україною та РФ буде несправедливою.

Дітер Болен і гурт Modern Talking: що треба знати

Дітер Болен – німецький композитор, співак і музичний продюсер, який став однією з ключових фігур європейської поп-музики 1980-х років. Найбільшу популярність він здобув як автор пісень і учасник дуету Modern Talking, де виступав разом із співаком Томасом Андерсом. Болен був головним автором музики й текстів гурту, створивши впізнаваний стиль із мелодійним "євродисковим" звучанням. Після розпаду дуету він також досяг успіху з проєктом Blue System та як продюсер інших артистів.

Modern Talking був заснований у 1984 році та швидко став міжнародним феноменом. Їхній дебютний хіт "You’re My Heart, You’re My Soul" очолив чарти в багатьох країнах і приніс гурту світову славу. Протягом першого періоду існування (1984–1987) дует випустив низку успішних альбомів і синглів, після чого розпався через внутрішні конфлікти. У 1998 році гурт возз’єднався і знову здобув популярність, особливо в Європі та країнах пострадянського простору, остаточно завершивши діяльність у 2003 році.

