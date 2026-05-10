У Відні проходить церемонія відкриття 'Євробачення-2026': онлайн-трансляція

Гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня.

Увечері 10 травня у Відні розпочалася церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

На бірюзовий хідник вийдуть представники всіх 35 країн-учасниць, у тому числі й українська співачка LELÉKA (справжнє ім'я – Вікторія Лелека).

Як відомо, "Євробачення" відбудеться з 12 по 16 травня: (перший півфінал - 12 травня; другий півфінал – 14 травня; гранд-фінал – 16 травня). Конкурс відбудеться на арені Wiener Stadthalle.

Перед церемонією LELÉKA звернулася до фанатів:

"Сьогодні відповідальний день – офіційне відкриття "Євробачення"… У мене буде такий гарний образ. Вже не можу дочекатися і показати вам, якою я буду… Виходитиму під музичний супровід оркестру. І для цього ми обрали неймовірну пісню, неймовірного українського проєкту. Для мене це частинка відображення моєї "Donbas Girl" душі".

Також варто зазначити, що напередодні LELÉKA відкрила нову символічну деталь свого сценічного номера на "Євробаченні-2026". Вона показала образ бандуриста Ярослава Джуся, який виступатиме разом з нею у Відні. Музикант з’явиться на сцені у світлому костюмі з елементами традиційного українського стилю. Головний акцент образу – вишиті рядки "Молитви українського націоналіста" на тканинній вставці сорочки.

Крім того, 9 травня LELÉKA провела другу репетицію на великій сцені у Відні, глядачам показали невеликий уривок її виступу.

