Акторка зазначила, що через публічні образи деякий час перебувала у депресії.

Популярна британська акторка Міллі Боббі Браун, найбільш відома за роллю Одинадцять у серіалі Netflix "Дивні Дива", відповіла на закиди про те, що вона виглядає не на свій вік. Зірка емоційно відреагувала на образи, які ширяться мережею.

21-річну акторку часто засипають претензіями, на кшталт: "О Боже, що вона зробила зі своїм обличчям? Чому вона стала блондинкою? Вона виглядає на 60 років!" В інтерв'ю британському Vogue Міллі відреагувала на це та зазначила, що їй неприємно читати подібно, особливо від журналістів провідних світових ЗМІ:

"Я поважаю журналістику. Мені подобається читати статті про моїх улюблених особистостей і дізнаватися, чим вони займаються. Я розумію, що існують папараці, навіть якщо це втручання в особисте життя, навіть якщо мені це не подобається - я знаю, що це ваша робота... Але не критикуйте мене з самого початку у своїх заголовках".

За словами Боббі Браун, саме подібні коментарі та статті породжують комплекси у молодих дівчат.

"Це неправильно і це знущання, особливо над молодими дівчатами, які тільки починають свою кар'єру в цій галузі і вже ставлять під сумнів все, що з нею пов'язано", - наголосила акторка.

Боббі Браун також пригадала, як "була в депресії і плакала щодня". Тоді їй допомогла впоратися з тривогою співачка Сабріна Карпентер, яка порадила зовсім не звертати увагу на хейт. За словами Міллі, це не стало чимось новим для неї, але почути слова підтримки від іншої відомої людини було дуже цінно.

До слова, нещодавно 21-річна Міллі Боббі Браун уперше стала мамою, усиновивши дитину.

