В оточенні Макрона сказали, що між ними сталася звичайна подружня сварка.

Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас від дружини Бріжит Макрон під час виходу з літака після прибуття до В'єтнаму.

В оточенні французького президента вже відреагували на ситуацію, повідомивши, що між подружжям могла статися суперечка, пише BFM TV. Як розповіла у коментарі виданню людина з оточення Макрона, швидше за все, між ними сталася "подружня сварка".

Джерело припустило, що вони просто перемовлялися між собою, натякнувши, що перебільшувати тут нічого.

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На кадрах, які вже облетіли весь світ, видно, як двері літака з президентом Франції та першою леді відчиняються і за ними видно самого Макрона, але дружину не видно. В цей момент рука Бріжит ударила його по обличчю. Французький президент зробив вигляд, ніби нічого не сталося.

Після цього президентське подружжя почало спускатися трапом. Макрон навіть постарався, щоб дружина взяла його під руку, але та вдала, ніби не помітила і сама стала спускатися сходами.

25 травня ввечері Еммануель та Бріжит Макрон прибули до Ханойу з робочою поїздкою.

Бріжит і Еммануель Макрон

Пара одружена з 2007 року. Бріжит Макрон відігравала активну роль у передвиборчій кампанії свого чоловіка і 15 травня 2017 року стала першою леді Франції. Вперше як дружина президента Бріжит Макрон публічно з'явилася 2 червня 2015 року, взявши участь в офіційній вечері з королем Іспанії Філіпом та його дружиною.

2024 року стало відомо, що Бріжит Макрон знялася в серіалі "Емілі в Парижі".

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