Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висміяв рішення актора Джорджа Клуні отримати французьке громадянство, згадавши його політичну позицію під час виборчої кампанії 2024 року.

У новорічну ніч Трамп назвав переїзд Клуні хорошою новиною та опублікував емоційний допис на Truth Social, у якому згадав колонку актора із закликом до Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. Президент також звинуватив Клуні в надмірній політичній активності та знецінив його акторську кар’єру, завершивши повідомлення гаслом "Make America Great Again":

"Гарна новина! Джордж і Амаль Клуні, двоє найгірших політичних прогнозистів всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, перебуває в епіцентрі серйозної кримінальної проблеми через їх абсолютно жахливе ставлення до імміграції. Клуні отримав більше розголосу в політиці, ніж за свої нечисленні і абсолютно посередні фільми. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці".

У відповідь Клуні використав слоган самого Трампа, але з іронічним підтекстом, натякаючи на майбутні вибори та можливий реванш демократів у Конгресі.

"Я повністю погоджуюся з чинним президентом. Ми маємо зробити Америку великою знову. Почнемо в листопаді", - заявив зірковий актор.

Як відомо, Джордж Клуні разом із дружиною Амаль та двома дітьми нещодавно отримали французьке громадянство. Актор раніше пояснював це рішення бажанням захистити приватне життя сім’ї, зокрема дітей, від уваги папараці, відзначаючи суворіші закони про приватність у Франції.

