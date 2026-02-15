Голлівудська українка Марина Мазепа виходить заміж - відео освідчення змушує затамувати подих

Аторка з Конотопа сказала коханому "так".

Українська кіноакторка, танцюристка та модель Марина Мазепа, яка живе у Сполучених Штатах Америки, виходить заміж.

28-річна зірка з Конотопа опублікувала у своєму Instagram-акаунті зворушливе відео освідчення від коханого, який перетворив його на справжній перформанс. Дівчина у сльозах відповіла на його пропозицію "так".

Судячи з дати публікацїі, пропозицію Марині зробили у День закоханих, 14 лютого. Чоловік вийшов на оточену трояндами сцену з величезними екранами, на яких транслювали фото та відео акторки. Супроводжувалося це зворушливими словами про кохання та бажання пов'язати їхні життя.

Друзі, знайомі та підписники дівчини у коментарях вітають її з заручинами, а також захоплюються самим освідченням:

"Яке проникливе освідчення. Вітаю вас. Бажаю щасливих хвилин побільше та моментів".

"Де в антиутопії ми можемо знайти таке кохання?".

"Я ніколи не могла уявити собі більш красиву пропозицію руки і серця в приміщенні, ніж ця!".

"Яка пропозиція! Ваш майбутній чоловік дуже романтичний. Вітаю вас обох!".

Як відомо, Марина Мазепа здобула міжнародну популярність завдяки роботі в Голлівуді. Спочатку вона вразила суддів і глядачів незвичайними виступами на шоу America's Got Talen, після чого почала активно будувати кар’єру в кіноіндустрії США.

Українка встигла отримати ролі у фільмах Marvel і Warner Brothers, а також не забуває говорити про війну в рідній країні та необхідність підтримувати батьківщину.

